ترامب: من المرجح ترشيح امرأة للمحكمة العليا

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سبعلن مرشحه للمحكمة العليا قريبا، ليكون خلفا لقاضية المحكمة العليا روث بادر غينسبرغ، التي تم الإعلان عن وفاتها مساء أمس الجمعة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، قال فيها إن ذلك يمكن أن يحدث خلال الأسبوع المقبل، وأنه من المحتمل بصورة كبيرة أن يتم ترشيح سيدة لهذا المنصب.

وكتب ترامب على "تويتر"، في وقت سابق، أن الجمهوريين "وُضعوا في موقع القوة ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ قرارات لصالح الأشخاص الذين انتخبونا بكل فخر، وأهمها هو اختيار قضاة المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وأضاف: "لا يجب أن نتأخر في تنفيذ هذا الالتزام".

ومن المتوقع أن يقوم ترامب بتعيين بديل جمهوري لغينسبيرغ، وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يوم الجمعة، بعد ساعة فقط من إعلان المحكمة العليا وفاة غينسبيرغ، بأنه سيجري تصويتا على من سيرشحه ترامب لملء المنصب الشاغر.

Trump made a lottttt of news just now leaving the White House.



He said he has approved the TikTok deal in concept, that he thinks his Supreme Court nominee will be a woman, that he thinks it's likely next week and that he would prefer a vote before the election. pic.twitter.com/sl9HazqJDd — Josh Wingrove (@josh_wingrove) September 19, 2020

وتوفيت غينسبرغ، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأمريكيين، في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاما.

President Trump on Supreme Court vacancy: “I think we’re going to start the process extremely soon and we will have a nominee very soon.” pic.twitter.com/UDfVVhGTRI — Breaking911 (@Breaking911) September 19, 2020

وتمنح وفاة غينسبرغ لترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، بحسب ما نقلته "رويترز".

Breaking: Maine Senator Susan Collins became the first Republican to break ranks with GOP leadership and President Donald Trump to say the next Supreme Court nominee should be selected by whoever is election president on Nov. 3.https://t.co/wXOORvG0bO — Bloomberg (@business) September 19, 2020

وكان ترامب قد عين اثنين من المحافظين في المحكمة العليا التي يحتفظ المعينون فيها بمناصبهم مدى الحياة. وتعيينات المحكمة العليا الأمريكية تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حاليا الجمهوريون الذين ينتمي ترامب إليهم.