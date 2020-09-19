ترامب يعتزم السماح لتطبيق تيك توك بالعمل في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق "تيك توك" الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس/ آب.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض إنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة أوراكل بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.

في سياق متصل، كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة ردا على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد.

وأعربت الوزارة الصينية، اليوم السبت، عن "معارضتها الشديدة" لخطوات واشنطن ضد "تيك توك"، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ "التنمر".

وأضافت الوزارة الصينية أنه "إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها".

يشار إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية "تيك توك" و"وي تشات" في البلاد اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي "آبل" و"غوغل" وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.