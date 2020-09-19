وفاة القاضية جينسبرغ تشعل معركة السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه سيختار على وجه السرعة خلفا لأيقونة الليبرالية الأمريكية جينسبرغ، بحسب رويترز.

ووعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بإجراء تصويت على أي مرشح يختاره ترامب مما يمنح الفرصة للاثنين لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة، في وقت يسيطر فيه حزبهما على البيت الأبيض وعلى الأغلبية بمجلس الشيوخ.

ومن شأن ذلك أن يزيد فرص المحكمة لإلغاء قانون صدر عام 1973 يسمح بالإجهاض ليضع إحدى أشد المعارك السياسية والاجتماعية بالولايات المتحدة في مسار الحملة الانتخابية.

ومع شغور المقعد قبل فترة وجيزة من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية وانتخابات الكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، يقول الديمقراطيون إنه يجب الاستماع لآراء الناخبين قبل أن يسارع ترامب وماكونيل بتعيين قاض جديد، وهو نفس ما دفع به ماكونيل عام 2016 لمنع مرشح الرئيس آنذاك باراك أوباما.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب، كما تظهر أيضا امتلاك الديمقراطيين فرصة لإخراج أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ مما سيمنحهم الأغلبية.

ويقف الآن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين أمام خيارين وهما دعم مرشح ترامب وفقدان بعض الناخبين المعتدلين، أو رفض ذلك المرشح ومن ثم إغضاب القاعدة المحافظة.