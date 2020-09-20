الصين تلقت تبرعات خيرية بقيمة 25 مليار دولار في عام 2019

تلقت الصين 170.1 مليار يوان (حوالي 25.1 مليار دولار أمريكي) من التبرعات الخيرية من الداخل والخارج في عام 2019، وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الخيري الصيني.

ونقلت وكالة "شينخوا" التقرير الذي نشره الاتحاد المذكور يوم السبت أثناء معرض الخير الصيني الثامن الذي أقيم في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وأورد التقرير أن إجمالي تبرعات بقيمة 109.2 مليار يوان تم ضخها في مجالات التعليم وتخفيف حدة الفقر والصحة الطبية، مشيرا إلى أن الصين تلقت تبرعات نقدية عالية قياسية في عام 2019 حيث بلغت القيمة 104.4 مليار يوان، بزيادة 3.64 في المائة على أساس سنوي وتمثل ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي قيمة التبرعات

وشهد جمع التبرعات الخيرية عبر الإنترنت في الصين نموا سريعا في عام 2019، حيث تم جمع أكثر من 5.4 مليار يوان من التبرعات الخيرية على 20 منصة لجمع الأموال عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بزيادة 68 في المائة على أساس سنوي. وقال الاتحاد إن التقنيات سريعة التطور في قطاع الإنترنت والبيانات الضخمة أصبحت نقطة نمو جديدة للأعمال الخيرية.