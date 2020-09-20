الصحة العالمية تكشف عدد إجمالي المصابين بكورونا في إفريقيا

كشفت ​منظمة الصحة العالمية، يوم أمس السبت، ​ عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس ​كورونا المستجد​ في القارة الأفريقية.

وأشارت ال​منظمة في بيانها الصادر أن إجمالي عدد المصابين ب​كورونا​ في ​إفريقيا​ يتجاوز المليون و390 ألفا.

وأصاف البيان أن عدد الوفيات بالفيروس ازداد بـ 371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621.

وأبرز البيان أن جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).