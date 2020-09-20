إجراءات احترازية جديدة وغرامة تصل إلى 13 ألف دولار في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن سكان إنجلترا الذين يخالفون القواعد الجديدة التي تتطلب منهم عزل أنفسهم في حال كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا سيواجهون غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار تقريبا).

سيتم تطبيق القواعد اعتبارًا من 28 سبتمبر/أيلول، على أي شخص في إنجلترا أثبتت إصابته بالفيروس أو تم إخطاره من قبل العاملين في مجال الصحة العامة بأنه كان على اتصال بشخص مصاب.

وقال جونسون في بيان يوم أمس السبت: "الأشخاص الذين يختارون تجاهل القواعد سيواجهون غرامات كبيرة".

ستبدأ الغرامات من ألف جنيه (1300 دولار) للمخالفة الأولى وترتفع إلى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار تقريبا) للذين يخالفون بشكل متكرر أو أصحاب العمل الذين يهددون بفصل الموظفين لخضوعهم للعزل الذاتي.

وسيحصل بعض العمال ذوي الدخل المنخفض على 500 جنيه استرليني (645 دولارًا) دفعة دعم، بالإضافة إلى المزايا الأخرى مثل الأجر المرضي.

وترشد الحكومة البريطانية الحالية المواطنين بالبقاء في المنزل لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور أعراض "كوفيد-19"، وعلى الأشخاص الآخرين ضمن عائلتهم عدم مغادرة المنزل لمدة 14 يومًا.

في نفس السياق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الجمعة الماضي، إن عدوى فيروس كورونا تتسارع في جميع أنحاء البلاد حيث تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل 8 أيام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهـة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.