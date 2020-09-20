"السيناريو الأكثر تشاؤما"... قائد الحرس الثوري يكشف خطة الحرب مع أمريكا

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، مساء أمس السبت، إن "القوات العسكرية الإيرانية قادرة على الاستيلاء على كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، في حال اندلاع أي حرب.

وقال اللواء حسين سلامي، في حديث تليفزيوني، "نحن قادرون على استيلاء كافة القواعد الأمريكية، القوة التي قمنا بتخزينها تستند إلى السيناريو الأكثر تشاؤما للحرب مع أمريكا وحلفائها، نحن من منطلق الانتصار قمنا بتوزيع قدراتنا وتمهيد معداتنا لحرب طويلة الأمد"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وحذر قائد الحرس الثوري، من "أن أي حرب ضد إيران ستلحق بالولايات المتحدة خسائر بالغة لا يمكنها تحملها"، مشددا على أن "الجمهورية الإسلامية عززت قدراتها العسكرية لخوض حرب واسعة في البحر والجو وعلى الأرض ضد أمريكا والانتصار عليها".

وأعرب سلامي، عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي قوة في العالم تحمل الحرب ضد بلاده، قائلا إن "تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية لجوء واشنطن إلى خيارات عسكرية ضد طهران ليس سوى مبالغة نابعة عن افتقاره للمعرفة العسكرية الدقيقة".

كما حذر اللواء حسين سلامي، من أن إيران "لديها آلاف الكتائب على الأرض، إذا تحركت ستضرم النار في جميع القواعد الأمريكية... عندما ضربنا عين الأسد، افترضنا أن الأمريكيين سيكون لهم ردة فعل، وكنا قد جهزنا مئات الصواريخ الأخرى، إلا أن الصواريخ جزء صغير من قدراتنا، نحن لسنا مثيري الحرب، إلا أن لدينا القدرة على ملاحقة العدو وتدميره".