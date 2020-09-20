متخصص بالشأن الإيراني: قرار تفعيل العقوبات ضد طهران سيزيد من عزلة أمريكا

قلل المتخصص بالشأن الإيراني، محمد غروي، من تأثير قرار واشنطن إعادة تفعيل العقوبات على إيران، لأن طهران ليست حديثة عهد بالعقوبات.

وأشار غروي، في تصريحات مع وكالة " سبوتنيك "، إلى أن "مثل هذه الخطوات تزيد من إحراج الولايات المتحدة دوليا"، لافتا إلى أن "كل يوم يمر سوف تدرك واشنطن أنها أخطأت في حساباتها الاستراتيجية تجاه طهران".

وحول اتهام طهران لدول أوروبية بالتماهي مع العقوبات الأمريكية، قال غروي، إن "الاتهام من جانب طهران يقول للأوربيين لا تعولوا على الولايات المتحدة ولا تجاروها في مثل هذه العقوبات الأحادية الظالمة".

وأضاف المتخصص بالشأن الإيراني، أن أوروبا تماهت مع العقوبات الأمريكية من قبل عندما سحبت شركاتها من إيران عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أن "العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر"، مهددا الدول التي لن تنفيذ العقوبات بـ "عواقب".

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الأمريكي حول عودة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بخصوص برنامجها النووي، بأنه عمل استعراضي، داعية واشنطن للعودة لالتزاماتها وفق الاتفاق النووي الذي انسحبت منه.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي. وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، أنه "ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران"، معزيا السبب لـ"إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي".