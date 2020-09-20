الداخلية البيلاروسية: الشرطة تتصدى لأنشطة "غير مشروعة" للمحتجين في برست

قالت أولغا شيمودانوفا، السكرتيرة الصحفية لوزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الأحد إن الشرطة قامت برش الغاز في بريست للحد من الأعمال غير القانونية للمتظاهرين.

وقالت المتحدثة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد أنه:

"نؤكد أن ضباط إنفاذ القانون في بريست استخدموا الغاز المسيل للدموع لقمع الأعمال غير القانونية للمتظاهرين. تم اعتقال بعض المواطنين ، والتحقيق جار. كل هؤلاء الأشخاص ينتهكون قانون التظاهرات الجماهيرية، لا يطيعون المطالب المشروعة لضباط الشرطة، مما يشكل تهديدًا، بما في ذلك للسكان".

في الوقت نفسه، لم تستطع تحديد عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات في جميع أنحاء بيلاروسيا حتى الآن.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو (وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1٪ من الأصوات).

في الأيام الأولى ، تم قمع الاحتجاجات من قبل قوات الأمن، وضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل اليدوية والرصاص المطاطي. وفقًا للبيانات الرسمية ، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص في الأيام الأولى.

كما أفادت وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية في ذلك الوقت ، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب ، من بينهم أكثر من 130 من ضباط إنفاذ القانون. تتم العروض الترويجية في غضون شهر بعد الانتخابات - سواء في أيام الأسبوع أو في عطلات نهاية الأسبوع. في الوقت نفسه ، نظم أنصار لوكاشينكا أيضًا مناسبات لدعمه.