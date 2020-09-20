قائد عسكري إسرائيلي يعترف بقدرة إيران على مهاجمة بلاده

قال قائد الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ران كوخاف، اليوم الأحد، إن إيران قادرة على شن هجوم على إسرائيل على غرار هجومها على السعودية إلا أن الجيش الإسرائيلي قد استخلص العبر من هذا الهجوم.

القدس-. وبحسب موقع "واللا" العبري، أضاف البريغادير كوخاف، أن المهام الملقاة على عاتق وحدات الدفاعات الجوية الإسرائيلية أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

ورجح أن يضطر الجيش الإسرائيلي "لاستخدام الوسائل الدفاعية على كافة طبقات الغلاف الجوي مستقبلا"، مضيفا أنه "تم اعتراض نحو 95 بالمئة من القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة".

وقال كوخاف إن "المساحة الضيقة للدولة تشكل تحديا ذا مغزى للدفاعات إلا أن هذه الدفاعات تتيح للقيادة اتخاذ القرارات حول المكان والوقت المناسب للرد على الهجمات الخارجية"، ضاربا مثلا على ذلك "بالمواجهة المستمرة مع حماس في قطاع غزة حيث تتيح القبة الحديدية للقيادة متسع من الوقت لاتخاذ القرار حول كيفية الرد على الهجمات الصاروخية".

وأشار كوخاف إلى أن

عملية الحزام الأسود وتصفية بهاء أبو العطا (القيادي في حركة الجهاد الإسلامي) في غزة حيث بلغت نسبة نجاح اعتراض القبة الحديدية للصواريخ التي أطلقت من القطاع 94.7 بالمئة.

كما ذكر كوخاف بالهجوم الإيراني على منشآت نفط التابعة لشركة "آرامكو" السعودية وذلك بهدف استعراض القدرات العسكرية الإيرانية وتحذير دول أخرى في المنطقة.

وردا على سؤال هل بإمكان إيران إطلاق هجوم صاروخي من اليمن على إسرائيل، قال كوخاف إن "هذه القدرة قائمة لدى الجيش الإيراني غير أن جيش الدفاع استخلص العبر اللازمة من الحادث".