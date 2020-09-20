رئيس هندوراس يقول إن بلاده ستفتح سفارة بالقدس هذا العام

قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، اليوم الأحد، إنه يأمل في أن تفتح بلاده سفارة في القدس قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس هندوراس، أن هذه الخطوة ستتم في حال تهيأت الظروف في ظل القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لرويترز.

كانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أفادت الخميس 3 سبتمبر / أيلول الجاري، بأن هندوراس أعلنت نقل سفارتها رسميا في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.

ونقلت الصحيفة عن وزير خارجية هندوراس، ليساندرو روسيل، أنه بعد اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح رئيسها لمكتب تجاري في القدس، فإن الاعتراف انتقل إلى خطوات أخرى، وهي نقل السفارة رسميا.

وأوضحت أن هندوراس ستفتح سفارة لإسرائيل على أراضيها، قريبا.

ويشار إلى أن دولة باراغواي افتتحت في مايو/ أيار 2018، مبنى سفارتها في القدس بعد نقله من تل أبيب بحضور الرئيس هوراسيو كارتيس. وباتت باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، بعد غواتيمالا.



وتحذو هندوراس حذو الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتم بالفعل افتتاح السفارة في مايو/ أيار 2018.