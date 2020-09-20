إعلام: القبض على "امرأة" حاولت قتل ترامب بطرد مسموم

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد، بأن مشتبها فيه بإرسال طرد يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتقل لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادما من كندا.

ونقلت شبكة "إم إس إن" عن مصدر في وكالات تنفيذ القانون الأمريكي، قوله: "إنه لا توجد معلومات عن المعتقل في قضية تسميم ترامب بمادة "ريسين" السامة حتى الآن".

لكن مسؤولا قال لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم السبت، إن "السلطات تبحث عن امرأة كندية فيما يتعلق بالطرود القاتلة".

Woman suspected of sending poisoned letter to Trump arrested https://t.co/MInymNQbog — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) September 20, 2020

وأشارت شبكة "CNN" إلى أن "المشتبه فيه امرأة وألقي القبض عليها في أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وكان بحوزتها مسدس".



كان مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن أعلن يوم السبت، عن اعتراض رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض تحتوي على مادة ريسين السامة، وهي قاتلة إذا تم استنشاقها.

ويتم فرز جميع الطرود الموجهة إلى البيت الأبيض وفحصها في منشأة آمنة قبل التسليم إلى غرفة البريد بالبيت الأبيض.

و"الريسين" مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض.

وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

هذا ولم ترد أي تفاصيل رسمية حتى الآن حول المشتبه به مثل: العمر أو الاسم أو الجنس في هذا الوقت.