تظاهرات في ألمانيا للمطالبة باستقبال لاجئين من اليونان

أفادت وسائل إعلام يونانية، يوم أمس الأحد، عن خروج آلاف المواطنين الألمان في مختلف المدن للتعبير عن تضامنهم مع اللاجئين الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب الحريق الذي اندلع في مخيم موريا في جزيرة ليبسوس اليونانية.

وذكرت صحيفة "GREEK CITY TIMES" اليونانية أن المدن الألمانية المختلفة شهدت تحركات تضامنية مع اللاجئين العالقين في جزيرة يونانية بعد نشوب حريق كبير أدى إلى تدمير مخيم اللاجئين هناك.

وبحسب الصحيفة اليونانية، حصلت المظاهرات بتنظيم من منظمة "برو أزول" الألمانية في العاصمة ​برلين​ ومدن ​كولونيا​ و​ميونخ​ ولايبزيغ، طالب المشاركون فيها ​الحكومة الألمانية​ باستقبال مزيد من لاجئي مخيم "موريا"، علاوة على 1.5 ألف شخص وافقت برلين على قبولهم سابقا.

وقدرت ​الشرطة​ عدد المشاركين في ​مسيرة​ برلين وحدها بنحو خمسة آلاف شخص.