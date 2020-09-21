الجيش الصيني ينشر فيديو لهجوم بقاذفات ذات قدرات نووية على قاعدة أمريكية

نشرت القوات الجوية الصينية "فيديو محاكاة لهجوم تشنه قاذفات إتش-6 ذات القدرات النووية على قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادي"، وذلك مع استمرار تصاعد حدة التوتر الإقليمي.

ويظهر مقطع الفيديو، ومدته دقيقتان و15 ثانية، قاذفات إتش-6 وهي تقلع من قاعدة جوية صحراوية. وفي منتصف الطريق، يظهر طيار وهو يضغط على زر لإطلاق صاروخ نحو مدرج ساحلي للطائرات لم يتم الكشف عن اسمه.

وقالت الوكالة إن "الصاروخ يظهر وهو يضرب المدرج الذي تبدو صور التقطتها له الأقمار الصناعية مشابهة تماما لشكل قاعدة أندرسون"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الصينية أو القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لم تصدرا ردا على طلب تعليق على الفيديو.

ويتزامن مقطع الفيديو، الذي نُشر عبر حساب القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني على موقع ويبو، مع ثاني يوم من مناورات عسكرية تجريها الصين بالقرب من تايوان، التي تطالب بأحقيتها فيها، للتعبير عن غضبها من زيارة مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لتايبه.