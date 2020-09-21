وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو في 24 سبتمبر

يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة إلى موسكو في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

قال زامير كابولوف، مدير دائرة آسيا الثانية في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور موسكو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقال كابولوف:

"نعم ، إنه قادم. من المقرر إجراء مشاوراته مع سيرغي لافروف في 24 سبتمبر".

وأضاف أن "الموضوعات تقليدية... وهي العلاقات الثنائية وسوريا وخطة العمل الشاملة المشتركة وقضايا إقليمية أخرى".

وبحسب كابولوف، فإن الوزيرين "بالطبع" سيناقشان مسألة رفع النظام الخاص بتزويد إيران بالسلاح، والذي ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتعلق به تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة في المستقبل القريب، بما في ذلك ضد أولئك الذين يخططون لتزويد إيران.