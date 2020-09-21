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    قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

    الحرس الثوري الإيراني يحسمها: سنضرب أي شخص متورط في اغتيال قاسم سليماني

    © AFP 2020 / TEHRAN, IRAN
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    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (18)
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    أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "على الأمريكيين، أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني، وسنثبت ذلك عمليا".

    جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العاصمة الإيرانية طهران
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف لأول مرة "ثمن دم" قاسم سليماني
    وحيا اللواء سلامي، خلال مراسم حلول الذكرى الأربعين للدفاع المقدس بحضور قادة ومسؤولي هيئة الأركان العامة والقيادة المركزية للحرس الثوري، "ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني"، ووصفه بأنه "سيد شهداء المقاومة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

    وقال: "الحاج قاسم الذي يسطع بين الشهداء كالشمس، كان لا مثيل له في الولاء للإسلام وللثورة وولاية الفقيه والشعب الإيراني، لقد كان بيننا العام الماضي ولكنه التحق هذا العام بالرفيق الأعلى، ويشهد استمرار مسيرته على طريق الجهاد في حضور أصحاب عاشوراء والمقربين من الله".

    يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (18)

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    الكلمات الدلالية:
    العميد حسين سلامي, فيلق القدس, الحرس الثوري الإيراني, اغتيال قاسم سليماني, إيران
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