غانتس إلى واشنطن بعد أنباء عن صفقة بيع أسلحة أمريكية متطورة إلى الإمارات

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

القدس - سبوتنيك . وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "وزير الدفاع بيني غانتس يغادر الليلة متوجها إلى واشنطن في زيارة قصيرة ليوم واحدة"، موضحة أن "غانتس سيلتقي نظيره الأمريكي مارك إسبر ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".

وأوضحت هيئة البث أن "الملف الإيراني سيتصدر المباحثات، كما سيبحث الجانبان صفقة بيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات من طراز "إف.35"، مع تزويد إسرائيل بأسلحة أكثر تطورا لضمان تفوقها العسكري والأمني في المنطقة".

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس قالوا إن جاريد كوشنر يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير سابق، أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات الـF-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

من جابنه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه "ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع إسرائيل".