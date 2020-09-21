قبرص تعقد منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 6 دول بينها مصر وإسرائيل

أعلنت وزارة الطاقة القبرصية أن نيقوسيا ستوقع غدًا على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، مع إسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا وفلسطين، غدا الثلاثاء، لافتة إلى عقد المنتدى عبر "التيلي كونفرنس".

وقال بيان وزارة الطاقة القبرصية، نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم الاثنين: "سيتم توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط عبر التيلي كونفرنس، يوم الثلاثاء، سيمثل قبرص وزير الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليدس".

وأضاف البيان: "الاحتفال بالتوقيع سيؤسس منتدى دوليا لغاز شرق المتوسط وتشارك فيه قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية".

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة، فيما أعلنت وزارة البترول المصرية في البيان إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.