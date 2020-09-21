مجهولون يسرقون مسدس حارس في مركز اقتراع جنوبي إيطاليا

أفادت صحيفة "فوجيا توداي" المحلية أن أحد موظفي الحرس، الذي كان يعمل في مركز اقتراع في جنوب إيطاليا ليلاً ، فقد سلاحه، من قبل لصوص قاموا بالتسلل ليلا إلى المركز.

تقع مدينة فوجيا في منطقة بوليا، حيث تجري الانتخابات الإقليمية يومي الأحد والاثنين، ومثل باقي البلاد، يتم إجراء استفتاء على تخفيض ثلث أعضاء البرلمان الوطني.

وبحسب الصحيفة الإيطالية ، استيقظ موظف في الحرس (المالي)، وهو ذراع أمني تابع لوزارة المال، في الساعة الرابعة صباحًا في أحد مراكز الاقتراع في إحدى المدارس المحلية، فوجد أن مسدس الخدمة الخاص به ومتعلقاته الشخصية قد سُرقوا.

وقال ضابط الأمن الذي كان من المفترض أن يحرس صناديق الاقتراع والبطاقات إنه تعرض لمواد مسكرة.

بالإضافة إلى المسدس، استولى اللصوص على محافظ وهواتف محمولة لاثنين آخرين من الموظفين.

وذكرت إدارة شرطة فوجيا أن الحادث لم يترتب عليه عواقب على إجراءات التصويت.