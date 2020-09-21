إيران تطالب بالتحقيق في الأنشطة النووية السعودية بشكل "حيادي"

طالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، بالتحقيق في الأنشطة النووية السعودية بشكل "حيادي" ولا "لبس فيه".

طهران- سبوتنيك . وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي صالحي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، في عاصمة النمسا فيينا: "نطالب بالتحقيق في الأنشطة النووية السعودية بشكل لا لبس فيه وحيادي".

كذلك، طالب صالحي إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دون شروط مسبقة أو تأخير، قائلا: "على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتباع نهج محايد ومهني للتعامل مع الكيان الإسرائيلي، الذي ليس عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والذي رفض باستمرار وبإصرار الالتزام بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه لا توجد طريقة لحماية التعددية العالمية سوى إنهاء السلوك الأمريكي المدمر، على حد تعبيره.