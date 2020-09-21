الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 شركات لخرقها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان والأردن، وذلك بسبب خرقها توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، نقلا عن دبلوماسيين، فإن العقوبات طالت أيضا شخصين، حيث شملت تجميد الأصول وقيودا على السفر.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية " dpa" نقلاً عن مصادر، فإن قرار فرض العقوبات تم اتخاذه بالإجماع في بروكسل.

وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي للصحفيين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على عدد من المنظمات لخرقها الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمداد الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك من تركيا.

يذكر أن البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيريني) في البحر المتوسط أنشئت لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.