قائد الحرس الثوري الإيراني: أمريكا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن "أمريكا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج"، مطمئنا الشعب الإيراني بأن "لا يشعر بالقلق مطلقا وأن ينعم بالاستقرار".

وقال اللواء سلامي، على هامش مراسم تكريم مليون من المحاربين القدامي في الدفاع المقدس: "تمكنا من عكس ميزان الحرب، أي أن أعداءنا كانوا أقوياء للغاية ولم نكن أقوياء بعد، لكن نتيجة الحرب كانت عكس التوازن، وهذه النتيجة سجل مدهش للغاية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وحول التهديدات الأمريكية الأخيرة، قال القائد العام للحرس الثوري، إن "الولايات المتحدة فقدت رموزها، وحتى الشعب الأمريكي يهتف الآن الموت لأمريكا، يهدم الأمريكيون التماثيل الرمزية في الولايات المتحدة ويحرقون العلم الأمريكي".

وأضاف اللواء سلامي أن "أمريكا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج، أيها الشعب الإيراني العزيز لا تقلق على الإطلاق وعش بهدوء".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني أكد، مساء السبت الماضي، أن "القوات العسكرية الإيرانية قادرة على الاستيلاء على كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، في حال اندلاع أي حرب.

وقال في حديث تلفزيوني: "نحن قادرون على استيلاء على كافة القواعد الأمريكية، القوة التي قمنا بتخزينها تستند إلى السيناريو الأكثر تشاؤما للحرب مع أمريكا وحلفائها، نحن من منطلق الانتصار قمنا بتوزيع قدراتنا وتمهيد معداتنا لحرب طويلة الأمد".

كما حذر اللواء حسين سلامي من أن إيران "لديها آلاف الكتائب على الأرض، إذا تحركت ستضرم النار في جميع القواعد الأمريكية... عندما ضربنا عين الأسد، افترضنا أن الأمريكيين سيكون لهم ردة فعل، وكنا قد جهزنا مئات الصواريخ الأخرى، إلا أن الصواريخ جزء صغير من قدراتنا، نحن لسنا مثيري الحرب، إلا أن لدينا القدرة على ملاحقة العدو وتدميره".