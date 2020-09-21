"فلیضربوا وینتظروا النتیجة"... الجيش الإيراني يوجه رسالة إلى ترامب

أکد الجیش الإيراني، اليوم الاثنين، أن "القوات المسلحة مستعدة للرد بشكل حاسم علی کل هراء وتمریغ أنف کل عدو بالتراب".

قال نائب قائد الجیش الإيراني للشؤون التنسیقیة، الأدمیرال حبیب الله سیاري، إن "جمیع القوات المسلحة لجمهوریة إیران الإسلامیة، بما في ذلك الجیش والحرس الثوري والقوات الأخری جاهزة دوما للدفاع عن مصالح البلاد ودعمها"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا".

وأضاف الأدمیرال سیاري: "لقد اجتازت قواتنا المسلحة حقبة الدفاع المقدس بنجاح، والآن هي مستعدة للرد بحزم علی کل تبجحات العدو وتمریغ أنف أي عدو بالتراب وإذا قالوا سنضرب ألف نقطة فلیضربوا وینتظروا النتیجة".

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أكد في وقت سابق اليوم، أن "أمريكا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج"، مطمئنا الشعب الإيراني بأن "لا يشعر بالقلق مطلقا وأن ينعم بالاستقرار".

كا أكد، في حديث تلفزيوني، مساء السبت الماضي، أن "القوات العسكرية الإيرانية قادرة على الاستيلاء على كافة القواعد الأمريكية في المنطقة، في حال اندلاع أي حرب، محذرا من أن إيران "لديها آلاف الكتائب على الأرض، إذا تحركت ستضرم النار في جميع القواعد الأمريكية... عندما ضربنا عين الأسد، افترضنا أن الأمريكيين سيكون لهم ردة فعل، وكنا قد جهزنا مئات الصواريخ الأخرى، إلا أن الصواريخ جزء صغير من قدراتنا، نحن لسنا مثيري الحرب، إلا أن لدينا القدرة على ملاحقة العدو وتدميره".

يأتي ذلك تعقيبا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى السلطات الإيرانية من أن أي هجوم على بلاده انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران.