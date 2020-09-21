ماتفيينكو: الطلب على القيادة النسائية يتزايد في روسيا والعالم

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الاثنين، أن النساء في روسيا تشارك بشكل فعال في الأعمال التجارية وعمل الهياكل الحكومية، وتوفر لهن فرص كثيرة، ولكن من الناحية العملية يمكن أن تكون النتيجة أفضل.

موسكو - سبوتنيك. ورحبت ماتفيينكو خلال عرض البرنامج التعليمي الجديد "المرأة القيادية"، بالمشاركين، مشيرة إلى أن مثل هذه الصيغة مطلوبة وطالما طال انتظارها.

وقالت: "في العالم الحديث، وتحديداً النساء اللواتي لديهن نزعة متأصلة إلى التسويات والرغبة في إيجاد حلول مقبولة للجميع يمكن أن تحقق نتائج مبهرة".

ورأت ماتفيينكو أنه في المستقبل، ستزداد الحاجة إلى أسلوب إدارة جديد وأكثر ليونة، مشيرة إلى أن "الطلب على القيادة النسائية يتزايد ليس فقط في روسيا، ولكن في جميع أنحاء العالم".

وشددت على أن المساواة بين الجنسين مكفولة في روسيا، بما في ذلك في مجال الحياة المهنية، موضحة أن "النساء تشارك بشكل متزايد في أعمال الهياكل الحكومية وفي الأعمال التجارية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من وجود فرص كثيرة للنساء، إلا أن النتيجة من الناحية العملية يمكن أن تكون أفضل".