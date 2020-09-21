أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات إيرانية.

وقال بومبيو، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، شملت وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيم في طهران.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إن كثيرا ممن استهدفتهم العقوبات الأمريكية الجديدة، لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

فيما أوضح وزير التجارة ويلبور روس، أن بلاده أضافت 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات.

تأتي هذه العقوبات لتأكيد الولايات المتحدة إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، وهي خطوة يرفضها حلفاء رئيسيون مثل الاتحاد الأوروبي.

يتبع...