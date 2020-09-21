الاتحاد الأوروبي يؤيد انتخابات جديدة في بيلاروس برعاية منظمة الأمن والتعاون

أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي لا تعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، لكنها تدعم رغبة الشعب البيلاروسي في إجراء انتخابات نزيهة تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

موسكو- سبوتنيك وقال بوريل "لقد دعمنا الشعب البيلاروسي ورغبتهم في الديمقراطية، وكذلك دعوتهم إلى انتخابات جديدة نزيهة تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. هدف الاتحاد الأوروبي هو انتخابات حرة في بيلاروس".

وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من أغسطس/ آب، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات فردية على بيلاروس لاستخدامها العنف ضد المتظاهرين، وكما يزعم في الاتحاد الأوروبي، لتزوير نتائج الانتخابات.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروس وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.

وترى موسكو أنه من غير المقبول فرض وساطة أحادية الجانب للتوصل إلى تسوية في بيلاروس، كما وتؤيد تسوية الوضع بهدوء من خلال الحوار البيلاروسي الداخلي، بدون تدخل وإملاءات وبالطبع بدون ضغوط خارجية، وتحترم خيار شعب بيلاروس، مبينة أن هذا ينطبق على أولئك الذين صوتوا لصالح لوكاشينكو والمرشحين الآخرين.