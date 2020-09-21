موسكو تعلق على إجراءات واشنطن لعسكرة الفضاء

أعرب نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، عن أسف موسكو لاتخاذ واشنطن خطوات لعسكرة الفضاء، مشيرا للحاجة إلى وثيقة لحظر نشر الأسلحة هناك.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين: "سمعنا ورأينا للأسف تصريحات ممثلي الولايات المتحدة وحلفائهم بأنهم يرغبون القيام بإجراءات فيما يتعلق بالاستخدام العسكري للفضاء. نعتقد أننا بالطبع بحاجة إلى وثيقة من شأنها منح ضمانات عدم نشر أسلحة من أي نوع في المدار".

وأضاف "في هذا الصدد، نقترح استخدام ما فعلناه من قبل. هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها هذه المشكلة. وما زلنا ملتزمين بمناقشة هذا الأمر بجدية [في مؤتمر نزع السلاح] في جنيف".

وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف قد أكد أن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول الفضاء لا تزال كبيرة. موضحا أن روسيا تواصل الدعوة للحوار والتعاون مع واشنطن في بعض القضايا.

وتؤكد روسيا أن الولايات المتحدة من خلال اتخاذها هذه الخطوة، تشكل مقدمات لعسكرة الفضاء الخارجي سعيا منها إلى استخدام الفضاء لأغراض عسكرية. وفي مثل هذه الظروف ستضطر روسيا إلى الرد على التهديدات المحتملة باتخاذ تدابير مضادة وغير متماثلة.

هذا وأعلن نائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، سيرغي سافيليف، أن عسكرة الولايات المتحدة للفضاء يمكن أن تعرقل التعاون مع روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في أواخر العام الماضي رسميا عن إنشاء القوات الفضائية، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية 2020.