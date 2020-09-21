"لا تقلق"... قائد الحرس الثوري يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت معزولة في الخارج ومهترئة من الداخل.

وأضاف سلامي، أثناء مشاركته في مراسم تكريم مليون من المحاربين القدامى في حرب "الدفاع المقدس"، "تمكنا من عكس ميزان الحرب، أي أن أعداءنا كانوا أقوياء للغاية ولم نكن أقوياء بعد، لكن نتيجة الحرب كانت عكس التوازن، وهذه النتيجة سجل مدهش للغاية".

وتابع: "لقد فقدت الولايات المتحدة رموزها، وحتى الشعب الأمريكي يهتف الآن الموت لأمريكا، يهدم الأمريكان التماثيل الرمزية في الولايات المتحدة ويحرقون العلم الأمريكي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

وأكد سلامي أن "أمريكا مهترئة من الداخل ومعزولة في الخارج".

ووجه قائد الحرس الثوري رسالة إلى الشعب قال فيها "أيها الشعب الإيراني العزيز لا تقلق على الإطلاق وعش بهدوء".