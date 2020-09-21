إطلاق رحلات إلى مناطق "تشيرنوبل" المحظورة... فيديو

أصبح الآن بالإمكان الوصول إلى مناطق كانت محظورة في "تشيرنوبل"، حيث يمكن للسياح عبور الأنهار واليابسة باستخدام مركبة خاصة لهذه المهمة شارك الجانب الروسي والأوكراني بتطويرها، وهي من نوع " SHERP".

وبفضل هذه المركبة، يمكن للسياح مشاهدة السفن المهجورة والبوارج والمراسي والمعدات التي تم استخدامها في الإجلاء بعد كارثة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وقبل بدء الرحلة، ولأسباب تتعلق بالسلامة، تتم مراقبة الإشعاعات، والتي أظهر القياس عدم تجاوز مستويات الخطر.

وتم إطلاق الرحلات من قبل الوكالة الحكومية لأوكرانيا لإدارة المنطقة المحظورة مع رابطة مشغلي الرحلات السياحية في تشيرنوبل.

ووقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في عام 2019، مرسوما بموجبه يجب أن تصبح منطقة الحظر في تشيرنوبل إحدى نقاط النمو الاقتصادي للبلاد.