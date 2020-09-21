أردوغان يعلن نجاح تجربتين للقاح فيروس كورونا في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، عن نجاح تجربتين تجريهما مراكز الأبحاث التركية بهدف تطوير لقاح ضد مرض "كوفيد 19".

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قال الرئيس التركي: "نجحت تجربتان على الحيوانات في إطار تطوير لقاح كورونا المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021".

#عاجل |أردوغان: نجحت تجربتان على الحيوانات في إطار تطوير لقاح كورونا المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 21, 2020

وترأس أردوغان اجتماعا عقدته الحكومة التركية اليوم، بهدف بحث آخر التطورات على الساحة الداخلية والخارجية.

وكان أردوغان قد أعلن في التاسع من أغسطس/ آب الماضي أن بلاده قد أصبحت ثالث دولة تطور لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على الصعيد المحلي.

وقال أردوغان خلال مراسم افتتاح مراكز "توبيتاك للتميز"، في منطقة كوجالي شمال غربي تركيسا، إن "منصة (كوفيد-19) التركية، التي أسسها توبيتاك (مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا)، تعمل حاليا على ثمانية لقاحات مختلفة و10 مشروعات دوائية مختلفة".

وأكد أردوغان في تصريحاته بأن بلاده قد أحرزت بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والجامعات، "تقدما كبيرا في تطوير اللقاحات والأدوية ضد كوفيد-19"، مشيرا إلى أن اثنين من اللقاحات المرشحة أكملت الاختبارات على الحيوانات بنجاح، وحصل أحدهما على الموافقة للتجربة السريرية على البشر.