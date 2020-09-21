"7 مليارات تحت رحمة 5 دول"... أردوغان يدعو إلى تحويل إسطنبول إلى مركز للأمم المتحدة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مرئية عرضت أمام الأمم المتحدة، إلى تحويل مدينة إسطنبول إلى مركز جديد للأمم المتحدة.

قال أردوغان في كلمة مرئية بثت بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، إن تحويل المدينة التركية إسطنبول، التي اعتبرها "ملتقى القارات" (آسيا وأوروبا وأفريقيا) من شأنه أن يدعم جهود السلام والاستقرار العالميين، على حد تعبيره.

ونوه أردوغان إلى أن منظمة الأمم المتحدة، وبرغم أهدافها المثالية، إلا أنها "لا تستطيع منع نشوب الصراعات أو إنهائها"، مبينا أن "الجميع" (أعضاء الأمم المتحدة) لا يستطيعون تجاوز التحديات الحالية "من خلال كيانات تشكلت وفق احتياجات القرن الماضي".

وتطرق الرئيس التركي في كلمته إلى مجلس الأمن مشيرا إلى أن هذا المجلس "يترك مصير أكثر من 7 مليارات إنسان تحت رحمة 5 دول لا يمكن أن يكون عادلا أو قابلا للاستمرار"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ودعا أردوغان إلى إصلاح مجلس الأمن وتفعيل دور منظومة الأمم المتحدة، قائلا: "تكوين هيكل لمجلس الأمن قائم على التمثيل الديمقراطي الشفاف والفعال والعادل بات ضرورة للإنسانية وليس خيارا".