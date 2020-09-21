الخارجية الروسية: قمة "أستانا" حول سوريا ستعقد في إيران عندما تسمح الظروف الصحية

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، بأن قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك":

"لدينا اتفاق على أن تعقد قمة [أستانا] القادمة في إيران بمجرد توفر الشروط [الوبائية] لذلك".

ولفت فيرشينين إلى أن الاستعدادات للقمة قد بدأت في وقت سابق، مشيراً: "الوضع مع فيروس كورونا أدى إلى تأجيلها لحين توافر الظروف الطبيعية".

وذكر فيرشينين أن قمة افتراضية لهذه الصيغة قد عُقدت بالفعل، لافتاً إلى "إنها، بالطبع، لا تحل محل القمة "الطبيعية "، لكنها دليل على فعالية صيغة أستانا وحقيقة أن الدول الضامنة لها تريد استخدام الإمكانات الكاملة لهذه الصيغة".

وفقاً لنائب وزير الخارجية، لم يتم حتى الآن مناقشة المواعيد المحددة للقمة ولكنه "هناك عزم سياسي وتركيز على تنفيذها".