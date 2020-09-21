إيران لن تمتلك سلاحا نوويا... الخارجية الأمريكية: هذه تعليمات ترامب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تعليمات الرئيس دونالد ترامب، تقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا ولن تكون قادرة على فعل ذلك، ما دام رئيسا للولايات المتحدة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية في تدوينة، على "تويتر"، اليوم الاثنين.

وكتبت عبارة على لسان ترامب يقول فيها: "ما دمت في منصب الرئيس الأمريكي، فلن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تدوينة سابقة إنه "يجب على العالم أن يتحد خلف فكرة محورية وهي أن إيران تمثل التهديد الأكبر للعالم"، مضيفا: "عندما طهران أسلوبها سيكون لدينا فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وقال ترامب: "هذا ما يطالبنا الرئيس ترامب بفعله".

وتابع، في تدوينة أخرى: "هدفنا ليس إبقاء إيران معزولة إلى الأبد، لأنها تمتلك شعبا له إمكانيا عظيمة".

The world needs to unite around the central idea that the Islamic Republic of Iran is the greatest threat, and when that regime changes its behavior, we have the chance to create true global stability in the region. It’s what President @realDonaldTrump asked us to do. pic.twitter.com/KflMbJICpR — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 21, 2020

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ضد إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، العام الجاري بموجب البنود التي يتضمنها اتفاق إيران النووي الذي وقعته طهران مع القوى الست الكبرى في جنيف عام 2015.

President @realDonaldTrump: As long as I am president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. pic.twitter.com/2M3pdEZmFt — Department of State (@StateDept) September 21, 2020

وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ومن المقرر انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين الأول، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.