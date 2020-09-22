فنزويلا: واشنطن لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران

أكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع منع كراكاس من بناء علاقات مع إيران، كما أن العقوبات الأمريكية الجديدة على الرئيس نيكولاس مادورو عدوانا جديدا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "ترفض فنزويلا وتدين أمام المجتمع الدولي العدوان الأمريكي الجديد، وإعلان عقوبات أحادية الجانب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دون أي سبب كجزء من حملة العدوان المستمرة ضد إيران وفنزويلا ومنظومة الأمم المتحدة المتعددة الأطراف بشكل كامل".

وأضاف البيان: "تؤكد فنزويلا من جديد التزامها المستمر تجاه الأمم المتحدة والتزامها بالقرارات المتخذة بشكل قانوني وجماعي في إطار هذه المنظمة. كما تؤكد فنزويلا، كدولة مستقلة، أن أي أعمال متعجرفة من جانب حكومة الولايات المتحدة لن تمنعها من ممارسة حقها السيادي في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بحرية مع إيران ومع أي دولة في إطار الأحكام المنظمة للتجارة الدولية ".

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات، وأن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران، لكن المنظمة الأممية تؤكد أن القرار في هذا الأمر لا يعود لواشنطن".