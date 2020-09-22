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    المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن و الرئيس دونالد ترامب

    "سباق الانتخابات الأمريكية"... انتقادات لاذعة وهجوم متبادل بين ترامب وبايدن

    © REUTERS / TOM BRENNER
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    انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع وباء فيروس كورونا، بينما هاجم ترامب سجل بايدن في التجارة يوم الاثنين في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين الرجلين لنيل الأصوات في ولايات الغرب الأوسط الحاسمة.

    وفي ظل اقتراب حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 من 200 ألف في الولايات المتحدة، قال بايدن خلال حملته الانتخابية في ويسكونسن، إن "ترامب لم يحرك ساكنا عندما واجه التحدي الهائل الذي تشكله الأزمة الصحية ولم يتحل بالقيادة اللازمة لمواجهتها".

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يرد على انتقادات بايدن حول استجابته لفيروس كورونا

    وقال بايدن بعد اجتماعه مع عمال في مصنع للألومنيوم في مانيتووك جنوبي جرين باي، "لم يكن على استعداد لذلك.. لم يحرك ساكنا.. فشل في التصرف.. أصيب بالذعر."

    ووجه بايدن، الذي يحاول استعادة ويسكونسن مرة أخرى بعد أن انتزعها ترامب بفارق ضئيل في عام 2016، نداء مباشرا إلى الناخبين من العمال الذين دعموا الرئيس باراك أوباما في عامي 2008 و2012 لكن أعطوا أصواتهم لترامب.

    وتابع بايدن، "الحقيقة البسيطة هي أن دونالد ترامب ترشح للرئاسة قائلا إنه سيمثل الرجال والنساء المنسيين في هذا البلد، وبمجرد توليه المنصب، نسيهم"، وفقا لرويترز.

    وفي أوهايو، انتقد ترامب دعم بايدن السابق لصفقات التجارة الحرة التي قال، إنها " كبدت الدولة وظائف وأضرت بالاقتصاد في الغرب الأوسط".

    وقال ترامب،

    "يجب ألا يطلب جو بايدن دعمكم. عليه أن يتوسل إليكم طلبا للغفران".

    وانتقد دعم بايدن السابق لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، والتي تم استبدالها باتفاقية جديدة في عهد ترامب، والشراكة عبر المحيط الهادي التي انسحب منها ترامب في عام 2017 بعد توليه منصبه.

    المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن
    © REUTERS / Jordan Gale
    بايدن: "تيك توك" مصدر قلق خطير لكن تصرفات ترامب تثير القلق أكثر

    وأضاف، "لقد خانكم وكذب عليكم وأساء إليكم. ولهذا السبب حان الوقت لإحالة جو بايدن للتقاعد".

    وتمثل خطابات المرشحين عودة إلى الموضوعات التي هيمنت على السباق قبل وفاة قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر غينسبرغ يوم الجمعة، والتي حولت التركيز إلى المعركة القادمة حول تأكيد ترشيح خليفة لها.

    ويتحرك ترامب بسرعة لشغل مقعد غينسبرغ على أمل تعزيز الأغلبية المحافظة بواقع ستة إلى ثلاثة في المحكمة، وهي أولوية رئيسية للمحافظين الاجتماعيين، قبل انتخابات الثالث من نوفبر/تشرين الثاني.

    وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس يوم الاثنين أن بايدن يتقدم على ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية ويسكونسن، في حين تعادل الرجلان في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية أخرى من الولايات الحاسمة.

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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية 2020
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