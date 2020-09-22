إعلام: جونسون سيطلب من البريطانيين العودة للعمل من المنازل

قالت وسائل إعلام بريطانية، في وقت متأخر يوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين اليوم الثلاثاء على العودة للعمل من المنازل إن أمكن، للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المراسلين السياسيين بصحيفة تلغراف البريطانية في تغريدة على موقع "تويتر" نقلا عن مصادر، إن "جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق".

وأضاف، "جونسون سيقول للبريطانيين غدا إن عليهم العمل من المنزل إن استطاعوا".

Boris Johnson tonight addressed the 18 strong executive of the 1922 committee, taking a range of questions about Covid-19 for nearly 50 minutes.



He told the MPs that he will be telling Britons tomorrow that “people should work from home if you can”, according to a source. — Christopher Hope📝 (@christopherhope) September 21, 2020

ورفعت السلطات البریطانیة، أمس الاثنين، مستوى خطر تهديد فيروس كورونا المستجد من الدرجة الثالثة إلى الرابعة بعد تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات والوفیات.

وأكدت أن "السلطات المعنية ستصدر مزيدا من الإجراءات والإرشادات قریبا من أجل منع انتشار الفيروس على نطاق واسع".

وتهدف السطات البريطانية إلى تجنب ما حدث خلال فترة الذروة الأولى بين مارس ویونیو الماضیين".

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين، تسجيل 4368 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 3899 حالة أمس الأحد، حسبما ذكرت الحكومة على موقعها على الإنترنت.



وارتفعت الأعداد اليومية لحالات الإصابة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو/أيار حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.