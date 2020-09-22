الدفاع اليابانية تضع تعليمات للجيش في حالة مواجهة جسم طائر غامض

أصدر وزير الدفاع الياباني تارو كونو إرشادات للعسكريين الذين يواجهون الأجسام الطائرة المجهولة. تنص القواعد على أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية يجب أن تسجل أي أجسام غريبة تراها حتى يتمكن الجيش من فحص المواد.

ذكرت مجلة Popular Mechanics أن القواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد شهر واحد فقط من تبني وزارة الدفاع الأمريكية بروتوكولات مماثلة. تدعو الإرشادات اليابانية إلى بذل كل جهد لتصوير أو تسجيل جسم طائر غير محدد الهوية لإجراء التحليل اللازم.

وتشير المجلة إلى أن البنتاغون قد أنشأ فريق عمل للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة المؤكدة من قبل طياري البحرية الأمريكية بين عامي 2004 و 2014.

في عام 2018، أصدرت الحكومة اليابانية بيانًا رسميًا بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، والذي قال إنه لا يوجد دليل على وجودها. الحكومة لا تفكر في الخيارات إذا تم رصد الأجسام الطائرة المجهولة وهي تطير باتجاه اليابان.

قال وزير الدفاع كونو إنه لا يؤمن بالأطباق الطائرة. ومع ذلك، لاحظ سلفه شيجيرو إيشيبا في عام 2007 أنه لا يوجد سبب لإنكار وجود أجسام طائرة مجهولة الهوية وبعض الكائنات الفضائية التي تتحكم فيها. صحيح أن سياسة اليابان الصارمة للدفاع عن النفس تعني أن الجيش لا يمكنه مهاجمة الأجسام الطائرة المجهولة ما لم تبدأ الهجوم أولا. يُعتقد أن إيشيبا كان يمزح حول الأجسام الطائرة المجهولة، لكنه كان جادًا بشأن شرعية إسقاطها.