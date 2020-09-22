وزير الخارجية الإيراني يلغي زيارته إلى تركيا المقررة اليوم

أعلن المكتب الإعلامي في السفارة الإيرانية في أنقرة، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى تركيا والتي كانت مقررة اليوم، أُلغيت.

إنطاكيا - سبوتنيك. وأجاب المكتب الإعلامي عن سؤال "سبوتنيك" حول الزيارة: "تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الإيراني ظريف التي كانت مقررة اليوم إلى إسطنبول لعقد لقاء ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري ولم يحدد موعد جديد للزيارة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت، أمس، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها بنظيريه، التركي مولود جاويش أوغلو، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال تقرير لموقع "جادة إيران" المتخصص في الشأن الإيراني، إن طهران في طريقها لتشكيل حلف إقليمي مع تركيا لمواجهة آخر تقوده السعودية والإمارات، بدافع من التغيرات الإقليمية التي طرأت أخيرا.