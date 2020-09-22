"رامي الزهور"... بانكسي يخسر ملكيته لإحدى أشهر رسوماته

خسر فنان الشارع البريطاني بانكسي، الماركة المسجلة لرسم الغرافيتي الشهير "رامي الزهور"، أحد أشهر أعماله، الذي أنجزه على جدار في القدس العام 2005، لأنه تكتم على هويته، يعني تعذر عن نسب العمل إليه رسميًا، حسب ما جاء في قرار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ومقره في إسبانيا .

فنان الشارع البريطاني بانكسي المتكتم على هويته في لوحة رسمها على جدار القدس يمثل الرسم متظاهرا مقنعا يهم برمي باقة زهر، تقدم بطلب من الاتحاد الأوروبي لجعل هذا الرسم ماركة مسجلة في العام 2014. لكن في العام 2018 احتج صانع بطاقات المعايدة "فول كولور بلاك"، الذي أراد استخدام الرسم في منتجاته، على هذا القرار، معتبرا أن بانكسي تقدم بالطلب بـ"سوء نية" أي من دون أن يكون لديه النية باستخدامها على منتجات أو خدمات.

Mail Online reports: 'Banksy is stripped of copyright for his famous 'Flower Thrower' artwork - after he refused to reveal his true identity to judges.’ See: https://t.co/4afOP9KNqN — CIoJ (@CIoJournalist) September 17, 2020

ورأى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية في قراره: "من الواضح أن بانكسي عندما تقدم بالطلب لم يكن لديه نية باستخدام العمل لتسويق سلع أو توفير خدمات". وأضاف نص القرار: "المشكلة التي تطرحها حقوق بانكسي حول عمل "رامي الزهور" واضح: فحماية حقوقه بالملكية الفكرية يتطلب تخليه عن التكتم عن هويته الأمر الذي سيلحق الضرر به " كفنان"، وأضاف: "لذا لا يمكن أن يعتبر مالك هذه الأعمال"، وكان بانكسي أقام العام الماضي في لندن متجرا عابرا يهدف إلى الرد على الأسئلة المتعلقة بهذا النزاع حول إثباته أنه يستخدم الماركة المسجلة، واعتبرت السلطات الأوروبية أن هذه المبادرة على العكس، تعزز حجج مقدم الشكوى.

أبطل المكتب الأوروبي الماركة المسجلة وأمر بانكسي ومحاميه بتغطية كلفة الإجراءات القانونية المترتبة على "فول كولور بلاك"، وأمام بانكسي شهران لاستئناف القرار.

© REUTERS / Banksy Instagram غرافيتي بانكسي الجديدة في دعم الأطباء

وتنتشر أعمال بانكسي في مدن ومناطق كثيرة في العالم من بينها غزة وبيت لحم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع إقبال كبير عليها في مزادات علنية.