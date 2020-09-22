"منها حلب البقر"... خدع غريبة وطريفة يقوم بها الإسرائيليون للتهرب من الحجر الصحي... صور وفيديو

سجلت السلطات الإسرائيلية حالات طريفة لخدع يقوم بها الإسرائيليون بهدف التهرب من الحجر الصحي المفروض على البلاد والخروج من المنزل.

وقدم الإسرائيليون أعذارا غريبة جدا وطريفة لعناصر الشرطة في البلاد، بهدف التهرب من العقوبات المطبقة على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم"، عن عناصر الشرطة الإسرائيلية، تسجيلهم لحالات غريبة من التهرب والخدع التي نفذوها، منها "أخذ الكلب إلى الطبيب البيطري"، الذي يعيش (الطبيب) في جهة أخرى من البلاد.

كما رصد عناصر الشرطة حالة غريبة عن ذهاب عائلة كبيرة بشكل جماعي إلى المستشفيات بسبب ولادة زوجاتهم.

ومن الحالات الطريفة والغريبة التي رصدت أيضا، حدوث جنازات جماعية لعدد كبير من الأشخاص، وكأن البلاد تعيش وباء آخر غير وباء كورونا.

وأوقفت الشرطة أيضا آباء يقومون بأخذ أولادهم إلى زوجاتهم السابقات، أو أخذ العائلة بشكل جماعي للقيام بفحص اختبار فيروس كورونا في المستشفيات، أو الذهاب إلى الصيدلية والعودة من دون دواء.

وقررت إحدى العائلات على سبيل المثال، أخذ الطعام إلى ذويهم، في الأواني الفارغة التي رصدها عناصر الشرطة في السيارة، ورصدت الشرطة عائلة قد أخذت الأواني الفارغة بهدف "حلب الأبقار".

وتواجه السلطات الإسرائيلية موجة احتجاجات عنيفة من المواطنين ضد قيود الحجر الصحي المفروضة في البلاد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

Ultra-Orthodox Jews took to the streets in #Israel to protest against the #coronavirus restrictions and a three-week quarantine recently re-imposed following a surge in cases. pic.twitter.com/6l889bCWQg — RT (@RT_com) September 22, 2020

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت فرض الحجر الصحي في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع بسبب ازدياد معدل الإصابات بشكل كبير.

ويشار إلى أن إسرائيل دخلت في حالة فرض إغلاق شامل ثان، منذ بداية العام الجاري في إسرائيل، في محاولة لكبح جماح فيروس كورونا.