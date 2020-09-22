وزير الخارجية الإيراني: لا أريد تهديد أحد لكن ملف اغتيال قاسم سليماني لم يغلق

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس الاثنين، أن "واشنطن ارتكبت خطأ جسيما بارتكاب جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني"، مشيرا إلى أنه "كان بطل الكفاح ضد الإرهاب ليس بالنسبة لإيران فحسب وإنما لسائر الدول".

وقال ظريف، في تصريح أدلى به أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك عبر الإنترنت، إن "إيران لا تعتبر ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مغلقا"، واصفا قتله بـ"الخطأ الجسيم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نشر بعد اغتيال سليماني مشهدا عبر "تويتر" لعدة أشخاص وهم يرقصون كما لو أنهم سعداء بقتله، لكن في اليوم التالي نزل عشرات آلاف العراقيين إلى شوارع بلادهم حدادا على مقتله".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر باغتيال بطل وطني وإقليمي"، وأردف: "لا أريد أن أهدد أحدا ولكن هذا الملف لم يغلق".

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أكد أن "على الأمريكيين، أن يعلموا أننا سنضرب أي شخص متورط في اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني، وسنثبت ذلك عمليا".

وحيا اللواء سلامي، خلال مراسم حلول الذكرى الأربعين للدفاع المقدس بحضور قادة ومسؤولي هيئة الأركان العامة والقيادة المركزية للحرس الثوري، "ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني"، ووصفه بأنه "سيد شهداء المقاومة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

يشار إلى أن قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.