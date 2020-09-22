"آر تي" تعرض على ترامب وظيفة لديها... فيديو

نشرت شبكة أنباء "آر تي" مقطع فيديو ساخر يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل مذيع أخبار في القسم الإنجليزي.

ويظهر في الفيديو كيف يدخل ترامب مبنى قناة "آر تي" ويتوجه إلى مكتبه الخاص. ويوضح، قائلا: "هذه هي الطريقة الوحيدة لكي أحارب الأخبار المزيفة. روسيا بلد رائع...لدي الكثير من الأصدقاء هنا. أنا سعيد بوجودي هنا".

ثم يظهر ترامب في الفيديو يمشي قرب حائط الكرملين، ويقول: "هذا حائط جميل...ولكن لا أحد يبني جدران مثل التي أبنيها...أنا أبني جدران ممتازة بأسعار رخيصة جدا".

وفي نهاية الفيديو تظهرعبارة: "سيد ترامب، إذا لم تنجح في الانتخابات المقبلة اعتبر هذا اقتراحًا رسميًا".

وفي 3 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، ستجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية للرئيس الـ46 للبلاد.