الجيش الإيراني يحذر أمريكا: نرصد جميع تحركات وقدرات العدو في المنطقة وخارجها

أكد الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن طهران "تقوم برصد وتقييم جميع تحركات وقدرات العدو القتالية في المنطقة وخارجها".

وأشار مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، إلى أن "الحرب مع العدو الاستكباري لم تنته بعد"، منوها إلى أننا "نرصد جميع تحركات العدو"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال سياري، "هنالك اليوم الحرب النفسية والحرب في الأجواء الافتراضية والحرب الناعمة والحرب الاقتصادية مازالت قائمة، وأن ما ينبغي الاهتمام به اليوم في جميع مستويات الإدارة في البلاد هو تطبيق الادارة والقيادة الجهادية".

وأضاف: "نقوم بتقييم قدرات العدو القتالية في المنطقة وخارجها لذا فإننا نرصد من هم أعداؤنا في المنطقة وخارجها وندرك التهديد جيدا".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، استعداد بلاده لأي هجوم تريد الولايات المتحدة أن تشنه على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الهجوم السيبراني أو البحري أو البري.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.