"لا تموت أبدا"... حاملة طائرات عملاقة تقوم برحلتها الأخيرة... فيديو

تنفذ حاملة الطائرات الهندية العملاقة "فيرات" رحلتها الأخيرة، قبل إحالتها بشكل رسمي إلى التقاعد.

وبدأت حاملة الطائرات التاريخية العسكرية الهندية "فيرات" (Viraat Callsign)، برحلتها الأخيرة، من حوض بناء السفن البحرية في موباي إلى ميناء جوجارات الهندي.

وبحسب موقع "economictimes"، فقد بدأت السفينة التي أحيلت إلى التقاعد رحلتها الأخيرة بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول، والتي ستنتهي بتوقفها الدائم عن العمل.

ونشرت وزارة الدفاع الهندية تغريده لها على "تويتر"، جاء فيها: "اليوم هو نهاية حقبة، فصل جديد من تاريخ الهند، تغادر فيرات مومباي اليوم في رحلتها الأخيرة، السفن القديمة لا تموت أبدا، روحها لا تزال حية".