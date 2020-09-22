وكالة: مساع لاتفاق على صفقة بيع مقاتلات "إف 35" للإمارات بحلول ديسمبر

أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة والإمارات، تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي على صفقة بيع المقاتلة "إف-35" للإمارات، بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية، اليوم الثلاثاء، أن "الهدف، هو التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول".

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس كيفية صياغة الاتفاق، دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن "الملف الإيراني سيتصدر المباحثات، كما سيبحث الجانبان صفقة بيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات من طراز "إف35"، مع تزويد إسرائيل بأسلحة أكثر تطورا لضمان تفوقها العسكري والأمني في المنطقة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "وزير الدفاع بيني غانتس يغادر الليلة متوجها إلى واشنطن في زيارة قصيرة ليوم واحدة"، موضحة أن "غانتس سيلتقي نظيره الأمريكي مارك إسبر ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)".

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس قالوا إن جاريد كوشنر يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير سابق، أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات الـF-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

من جابنه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه "ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع إسرائيل".