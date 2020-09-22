أمازون تزيل من موقعها قبعات كتب عليها "أرواح السود غير مهمة"... بسبب الانتقادات

قالت المحامية ألكسندرا ويلسون، وهي من منطقة إسيكس البريطانية، إنه لأمر "محرج حقا" أن الشركة كانت تبيع تلك القبعات، وتساءلت عما إذا كان لدى الشركة أي نوع من الرقابة على المنتجات، وعقب ذلك، أزالت أمازون القبعات، التي كانت تباع بواسطة طرف ثالث، من موقعها، وفي الأسبوع الماضي، واجه موقع البيع بالتجزئة انتقادات أيضا لبيعه قمصانا تحمل شعار "لنجعل متلازمة داون تنقرض".

The largest online company sold caps telling us that ‘Black Lives Don’t Matter’.



We spoke up and it’s finally gone.



The power of social media.



Imagine if the big companies and celebrities who posted a black square on social media used their platform to let activists speak? https://t.co/nzWN067IMf — Alexandra Wilson (@EssexBarrister) September 22, 2020

قالت ويلسون إن "عدة أشخاص أبلغوا عن ذلك، والمنتجات العنصرية يجب إزالتها على الفور".

وأضافت: "المواقع الإلكترونية مثل أمازون تحتاج بكل تأكيد إلى رقابة أفضل لأوصاف وصور المنتجات لأن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا"، وقد وصفت الجهة التي تبيع القبعة، وسعرها 13 جنيه إسترليني أي ما يقارب17 دولارا، بأنها "فائقة الجودة" وذات تصميم "فريد وعصري" و"لافت للنظر". كما قالت إن مظهر القبعة "الأنيق" يجعلها "هدية لطيفة" لأفراد العائلة والأصدقاء.

وصرحت شركة الأمازون بموقفها حول ما وجه إليها من انتقادات: "تقف أمازون متضامنة مع مجتمع السود - فنحن نبقى ثابتين في دعمنا لموظفينا وعملائنا وشركائنا المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. ونحن ندعم المنظمات التي تحدث فرقا".

Amazon stands in solidarity with the Black community — we remain steadfast in our support for our employees, customers, partners, and the communities where they live and work. And we stand in support of organizations that are making a difference. https://t.co/r29sVMNosA pic.twitter.com/Jn9QIiS34g — Amazon (@amazon) June 3, 2020

ومن جهتها، قالت أمازون في بيان إنه "يجب على جميع البائعين اتباع إرشادات البيع الخاصة بنا، وسيتعرض من لا يفعلون ذلك لإجراءات جزائية بما في ذلك الإزالة المحتملة لحساباتهم"، مضيفة أن "المنتج لم يعد متاحا" على موقعها.