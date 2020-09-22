قائد بالجيش الإيراني: نصنع الآن الطائرات والمدمرات وجميع المعدات العسكرية 

قال الأدميرال حبيب الله سياري مساعد القائد العام في الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، إن بلاده تصنع جميع المعدات العسكرية والتي من بينها الطائرات والمدمرات والسفن الحربية.

وأضاف سياري في تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني، ونقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "الكوادر البشرية في الجيش والحرس الثوري المحور الأول في الجهوزية القتالية".

وأكد: "كوادرنا البشرية مدربة وتعرف أهدافها جيدا وملتزمة بأهداف ومبادئ الثورة".

ولفت القائد العسكري في الجيش الإيراني إلى أن "المعدات هي المحور المؤثر الثاني في الجهوزية القتالية"، مشددا بالقول: "المعدات التي نستخدمها اليوم مصنعة باليد المقتدرة لأعزائنا في القوات المسلحة والشركات المعرفية وصناعات وزارة الدفاع".

وأضاف سياري: "يتم اليوم تصنيع مختلف أنواع الدبابات وحاملات الجند في القوة البرية".

وتابع: "لقد كان لدينا في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) نوع واحد من الصواريخ للدفاع الجوي لكننا اليوم نمتلك عددا كبيرا جدا من منظومات الدفاع الجوي بحيث تغطي كل أجواء البلاد".