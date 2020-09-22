جونسون يعلن قيودا جديدة في إنجلترا للحد من تفشي كورونا تستمر لـ 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض قيود جديدة على إنجلترا للحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل ارتفاع معدل الإصابات في الفترة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال جونسون أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء: "علينا التحرك فورا لتجنب عواقب أشد خطورة فيما بعد"، معلنا أن الإجراءات التي ستطبق لمدة 6 أشهر بعد تجاوز أعداد الحالات المسجلة في المستشفيات للضعف.

وقال في خطابه: "أؤكد أن ذلك لا يعني العودة للإغلاق الشامل الذي طبق في آذار/مارس، نحن لسنا بصدد إصدار توجيه عام بالبقاء في المنزل، ولسوف نضمن أن تبقى المدارس والكليات والجامعات مفتوحة لأن لا شيء أهم من التعليم، والصحة والرفاه لشبابنا".

وتابع أن على المؤسسات التجارية أن تباشر أعمالها "بشكل متوافق مع (مساعي منع) الوباء"، داعيا من يستطيع العمل من منزل أن يفعل ذلك، وموجها الحانات والمطاعم بتقديم "الخدمة على المائدة باستثناء توصيل الطلبات".

وأعلن توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات ليشمل الباعة وسائقي التاكسي والعملاء في الأماكن المغلقة باستثناء الموائد بالمطاعم. كما أعلن عن منع الأنشطة الرياضية في الأماكن المغلقة.