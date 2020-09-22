في دراسة حديثة من جامعة أوكسفورد تبين أن العسل أفضل من المضادات الحيوية في علاج السعال ونزلات البرد، بنسبه 36٪ وليس له آثار جانبية، أما عسل مانوكا يساعد على التئام الجروح ويساعد في حماية قرحة المعدة، ومع ذلك فإنه مخصص للبالغين والأطفال فوق 5 سنوات.

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولاً عند تخزينه بالشكل الصحيح، إنه رخيص الثمن ومتوفر بسهولة وليس له أية آثار جانبية، ويمكن للأطباء التوصية به، ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

وجد بحث منشور حديث من جامعة أوكسفورد أن العسل يعتبر أفضل من المضادات الحيوية ويساعد في التخفيف من أعراض الجهاز التنفسي العلوي وخاصة السعال، كانت مراجعة منهجية من خلالها قياس الأدلة في "الطب المبني على الأدلة BMJ"،الدراسة، التي نُشرت العلوم الصحية تتكون من 14 بحث حول موضوع فعالية العسل في التهاب المسالك البولية معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي (URTIs) ناتجة عن عدوى فيروسية ، وتميل عدوى المسالك البولية للأشخاص الأصحاء إلى الحد من تلقاء نفسها، حيث تتحسن في غضون 14 يومًا أو نحو ذلك دون علاج.

ومع ذلك، تعد عدوى المسالك البولية سببًا شائعًا لوصف المضادات الحيوية، على الرغم من أنها لا تحدث فرقًا كبيرًا في شدة الأعراض، حيث لا تتأثر الفيروسات بالمضادات الحيوية.

© Photo / Pixabay/ ExplorerBob عسل

قام الباحثون بتحليل الدراسات التي قارنت تأثير تناول العسل، في أشكال مثل الشاي، أو الممزوج بمكونات أخرى، إما بالرعاية المعتادة، مثل المضادات الحيوية، أو شراب وأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، أو الأدوية الموصوفة طبياً.

قارنت الدراسات الأعراض مثل شدة السعال وتكرار السعال وطول الأعراض، ووجدوا أنه، مقارنة بالرعاية المعتادة، ارتبط العسل بانخفاض كبير في الأعراض، وخاصة شدة السعال وتواتره.

Honey better than usual care for easing respiratory symptoms, especially cough https://t.co/LSlYz1wTSX — h2o (@OIuBLX04vUMdHOe) August 20, 2020

قال الدكتور جوزيف لي، باحث ومربي النحل وطبيب عام من قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد: "يُعرف العسل منذ فترة طويلة بأنه علاج تقليدي لأعراض التهاب المسالك البولية مثل السعال والتهاب الحلق". منذ عام 2018 ، أوصى المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) و Public Health باستخدام العسل لعلاج أعراض السعال الحاد لدى البالغين والأطفال بعمر خمس سنوات أو أكبر، يضيف عملنا إلى قاعدة الأدلة هذه ويركز بشكل خاص على عدوى المسالك البولية ".

قالت الدكتورة شارلوت ألبوري ، زميلة أبحاث في الصحة: ​​"غالبًا ما يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية، حتى عندما يكونون متأكدين إلى حد ما من أنها قد لا تقدم أي فائدة سريرية، غالبًا بسبب نقص العلاجات البديلة والرغبة الجادة في مساعدة المرضى على الشعور بالتحسن" السلوكيات والتدريس الرائد في طرق البحث النوعية في قسم نوفيلد لعلوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد، "يمنحنا هذا البحث أدلة جيدة النوعية يمكن أن تساعد الأطباء على أن يكونوا واثقين عند اقتراح استخدام العسل."

© Sputnik . Ilya Naymushin معرض عسل عموم روسيا في كراسنويارسك

قال الدكتور لي: "العسل رخيص ومتوفر على نطاق واسع، ومن المحتمل أن يجلس كثير من الناس في الخزانة على أي حال، لذلك يجدر تجربته قبل زيارة طبيبك". "بالطبع، إذا ساءت الأعراض، أو شعرت بتوعك شديد، فاتصل بطبيبك."

يقول الباحثون إنهم يدعمون المزيد من التجارب، ولا سيما معالجة الأعراض الأخرى غير السعال.