فنلندا تغلق حدودها مع السويد بعد 8 أيام من فتحها

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفنلندية، كيرسي بيمي، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا ستغلق حدودها للسياحة مع السويد والنرويج اعتبارا من 28 سبتمبر/ أيلول الجاري بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

هلسنكي - سبوتنيك. ونقلت مؤسسة التلفزيون والإذاعة "واي إل إي" الحكومية عن بيمي، قوله: "تؤكد وزارة الداخلية أن توصية الحجر الصحي فعالة لجميع الدول التي بها أكثر من 25 حالة إصابة [بفيروس "كوفيد-19" لكل 100 ألف نسمة]، كما ستدخل التوصية بالحجر الصحي في قطاع السياحة إلى السويد والنرويج حيز التنفيذ الاثنين المقبل".

ويذكر أن القواعد الجديدة لن تنطبق على زيارات العمل.

وتم إغلاق الحدود مع السويد للسياحة منذ مارس/ آذار الماضي إلى 19 سبتمبر/ أيلول، عندما سمح مجلس الوزراء الفنلندي بدخول البلاد دون الحاجة إلى الحجر الصحي من البلدان التي يبلغ فيها عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 25 لكل 100 ألف نسمة في الأسبوعين الماضيين الآخرين.

وتستعد الوزارات الفنلندية لمراجعة جديدة لتوصيات السياحة، والتي ستصدر في 24 سبتمبر وستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل.

وسبق لوزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، أن أفاد أمس الاثنين، أن فنلندا ستطبق شرط الحجر الصحي لمدة أسبوعين للسياح القادمين من إستونيا اعتبارًا من 28 سبتمبر.